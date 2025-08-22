Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Caso Epstein, Dipartimento Giustizia Usa pubblica colloquio con Maxwell: “Trump gentiluomo, mai in contesto inappropriato”
Usa, si schianta bus turistico a New York: molte vittime
Non solo Leoncavallo, nel mirino altri 128: attenzione Viminale su CasaPound e Spin Time
Ufficiale: Sepe lascia la Salernitana
Ultim'ora Nazionale

Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 103
  • 1 Min Read
Eruzione Etna, continua colata lavica dalle tre bocche

(Adnkronos) – Continua l'eruzione dell'Etna. Oggi, 22 agosto, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che sul vulcano prosegue l'attività effusiva alla bocca situata a circa 3200 metri, sul fianco meridionale del Cratere di Sud-Est, la quale alimenta un flusso lavico che si propaga verso sud-ovest. Prosegue inoltre l'attività effusiva alla bocca situata a 3100, debolmente alimentata, il cui fronte più avanzato ha raggiunto in mattinata una quota 3050, e alla bocca posta a 2980 metri, il cui fronte più avanzato è stato stimato intorno a 2500 metri. Continua anche l'attività stromboliana al Cratere di Sud-Est, con lanci di prodotti piroclastici che oltrepassano l'orlo craterico.  Dal punto di vista sismico, nelle ultime 24 ore, l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sui valori elevati, talvolta con ampie fluttuazioni; la localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta nell'area del Cratere di Sud-Est, ad una profondità di circa 3000 metri al di sopra del livello medio del mare.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025