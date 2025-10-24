Ernesto Sica: “Un’anima popolare per la Campania” - Le Cronache Salerno
Atp Vienna, Musetti supera Moutet e vola in semifinale
Dazi, Canada ritira spot con Reagan dopo ira Trump
Mastella: sto con Fico
Salerno

Ernesto Sica: “Un’anima popolare per la Campania”

  • Ottobre 24, 2025
Proseguono gli appuntamenti sul territorio di Ernesto Sica, candidato alle prossime elezioni regionali in Campania nella lista Fratelli d’Italia, a sostegno di Edmondo Cirielli Presidente.

 

Tre gli incontri previsti nei prossimi giorni, tutti momenti di confronto con i cittadini e di ascolto delle istanze del territorio, nel segno di un’anima popolare e di un impegno concreto per la comunità.

 

Sabato 25 ottobre – ore 19.00
Apertura Comitato
Corso Umberto I, 41 – Pontecagnano Faiano
Con Gabriella Nicastro Mellone ed Ernesto Sica

 

Domenica 26 ottobre – ore 11.00
Apertura Comitato
Via Roma 78 – Battipaglia
Con Gabriella Nicastro Mellone, Ernesto Sica, Alberico Gambino, Italo Cirielli e Antonio Iannone

 

Gli appuntamenti, al netto di diversi incontri territoriali, rappresentano un’occasione per condividere idee, programmi e proposte per una Campania più forte, radicata nei valori del territorio e orientata al futuro.
