Epatite A, la parola all’esperto

di Elio Giusto*

I casi di epatite A registrati anche nel territorio salernitano riportano l’attenzione su una malattia infettiva tutt’altro che superata. Ma questa volta, accanto all’emergenza sanitaria, emerge un elemento nuovo: la possibilità di affrontarla con strumenti innovativi come l’intelligenza artificiale. Il virus continua a diffondersi attraverso modalità ben conosciute, legate soprattutto al consumo di alimenti contaminati, alla scarsa igiene e ai contatti ravvicinati. Tuttavia, rispetto al passato, il sistema sanitario dispone oggi di tecnologie in grado di modificare profondamente tempi e modalità di intervento. Come si trasmette e perché si diffonde L’epatite A si trasmette per via oro-fecale, cioè attraverso l’ingestione di cibo o acqua contaminati oppure tramite contatto diretto con persone infette. È una modalità di trasmissione che rende il virus particolarmente insidioso, perché spesso invisibile nelle prime fasi. Tra le situazioni più a rischio rientrano il consumo di molluschi crudi o poco cotti, l’utilizzo di acqua non potabile e la manipolazione degli alimenti senza adeguate norme igieniche. Anche i viaggi in aree con condizioni igienico-sanitarie precarie rappresentano un fattore da non sottovalutare. I soggetti più esposti Il rischio non è uniforme per tutta la popolazione. Alcune categorie risultano più vulnerabili, come chi vive o lavora in ambienti affollati, gli operatori del settore alimentare e i viaggiatori diretti verso Paesi ad alta endemicità. Particolare attenzione va riservata anche ai conviventi di persone infette e ai soggetti con patologie epatiche pregresse, per i quali l’infezione può avere un impatto più rilevante. Dalla cura alla previsione Per lungo tempo la medicina territoriale ha agito dopo la comparsa dei casi, intervenendo quando il problema era già evidente. Oggi, invece, la sfida è anticipare. L’intelligenza artificiale consente di analizzare in tempo reale grandi quantità di dati provenienti dagli ambulatori, dalle prescrizioni e dalle segnalazioni cliniche. L’incrocio di queste informazioni permette di individuare segnali precoci e pattern sospetti, rendendo possibile l’identificazione di un focolaio prima che diventi evidente. Si tratta di un passaggio cruciale: non più solo curare, ma prevedere. Il medico di famiglia rafforza il suo ruolo In questo nuovo scenario, il medico di medicina generale non perde centralità, ma la rafforza. Diventa il punto di raccordo tra il paziente e un sistema informativo avanzato. Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale, può ricevere segnalazioni tempestive su possibili focolai, individuare pazienti a rischio anche in assenza di sintomi evidenti e ottimizzare il ricorso agli esami diagnostici. Allo stesso tempo, può attivare con maggiore rapidità misure di prevenzione mirate sul territorio. È un cambio di paradigma che trasforma il medico da semplice osservatore a decisore supportato dai dati. Uno scenario possibile sul territorio salernitano Applicando questi strumenti al contesto locale, è possibile immaginare un sistema integrato in grado di reagire in tempi molto più rapidi rispetto al passato. Se più medici segnalano casi con sintomi compatibili, come febbre, nausea e alterazioni epatiche, un sistema basato su intelligenza artificiale può riconoscere un possibile cluster e attivare immediatamente un alert. Nel giro di poche ore, i medici vengono informati, i pazienti contattati e si avviano controlli mirati sugli alimenti e campagne vaccinali specifiche. Un processo che un tempo richiedeva settimane può oggi svilupparsi quasi in tempo reale. Alimentazione e prevenzione: chiarire i comportamenti corretti La prevenzione passa anche attraverso comportamenti quotidiani, in particolare a tavola. È però importante chiarire che il problema non riguarda la frutta o la verdura in sé, ma le modalità con cui vengono manipolate e consumate. Il rischio nasce quando questi alimenti vengono toccati da mani contaminate oppure non vengono lavati e disinfettati in modo adeguato. Si tratta di una criticità generale, valida per molte infezioni trasmesse per via alimentare, e non esclusiva dell’attuale attenzione sull’epatite A. Maggiore attenzione va riservata ai molluschi crudi o poco cotti, che possono provenire da acque contaminate, e all’acqua non controllata. Al contrario, il consumo di cibi ben cotti, acqua sicura e frutta sbucciata personalmente non comporta particolari rischi. Anche le verdure possono essere consumate senza problemi, purché lavate con cura e, quando necessario, disinfettate. Durante la fase acuta della malattia è inoltre consigliabile un’alimentazione semplice e leggera, evitando cibi troppo grassi o elaborati per non sovraccaricare il fegato. Una prevenzione più efficace e mirata L’epatite A è una malattia prevenibile, ma le strategie tradizionali si sono spesso rivelate troppo generiche. L’intelligenza artificiale consente invece un approccio più mirato, basato sull’identificazione dei gruppi più esposti e sull’attivazione di campagne informative e vaccinali calibrate su specifici contesti territoriali. Questo approccio permette non solo di migliorare l’efficacia degli interventi, ma anche di ridurre sprechi di risorse. Le criticità da affrontare L’adozione di queste tecnologie richiede però investimenti e una gestione attenta. Servono infrastrutture adeguate, formazione per i professionisti e un utilizzo responsabile dei dati, nel pieno rispetto della privacy. Accanto agli aspetti tecnici, resta fondamentale anche un cambiamento culturale che consenta ai medici di integrare questi strumenti nella pratica quotidiana senza esserne sopraffatti. Un’opportunità oltre l’emergenza I casi registrati nel salernitano rappresentano quindi non solo un problema sanitario, ma anche un’occasione per innovare il sistema. L’intelligenza artificiale non sostituisce il medico di famiglia, ma ne potenzia le capacità. In un contesto come quello delle malattie infettive, dove il fattore tempo è decisivo, questa alleanza può davvero fare la differenza. *Segretario generale provinciale FIMMG Salerno