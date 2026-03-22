Cava. Pd, Accarino nostro candidato a sindaco

«Il Partito Democratico di Cava de’ Tirreni, in seguito ad una approfondita analisi e riflessione interna, ritiene che solo un progetto ampio, solido ed ambizioso possa assicurare alla Città una amministrazione capace di soddisfare i bisogni dei cittadini e dare nuova spinta propulsiva al processo di sviluppo portato avanti dalla attuale amministrazione». Con queste parole Carmine Senatore, segretario cittadino del Pd scioglie le riserve in merito alla prossima tornata elettorale e annuncia il sostegno a Giancarlo Accarino, già primario di Chirurgia Vascolare al Ruggi. «In quest’ottica, il Partito Democratico sarà protagonista della coalizione di centrosinistra, concretizzando il dialogo iniziato da diversi mesi. Sosterremo con convinzione la candidatura unitaria del dott. Giancarlo Accarino, persona competente e generosa, figura di garanzia per la coalizione e stimata da tutta la Città. Siamo sicuri che l’esperienza e le capacità del gruppo del Partito Democratico saranno determinanti per il futuro che la nostra Città merita. Avanti, sempre e solo per Amore di Cava», ha aggiunto Senatore. Con Accarino ci saranno anche i socialisti che hanno annunciato pieno sostegno alla sua candidatura alla carica di sindaco nei giorni scorsi, attraverso il segretario cittadino, Massimo Senatore.