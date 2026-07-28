Lex Start, oltre 100 giovani da tutta la Campania per il progetto Volpe

Oltre cento giovani provenienti da tutta la Campania, dalle scuole superiori alle università, dai forum giovanili alle diverse realtà del territorio. Un’Aula del Consiglio regionale riempita da ragazze e ragazzi con percorsi ed esperienze differenti, riuniti dalla volontà di conoscere più da vicino le istituzioni e di partecipare concretamente alla costruzione delle scelte che riguardano la propria comunità. È ripartita così, questa mattina, la nuova annualità di Lex Start, il progetto di cittadinanza attiva ideato e promosso dal consigliere regionale Andrea Volpe, con la presentazione ufficiale del nuovo percorso nell’Aula del Consiglio regionale della Campania, alla presenza del presidente dell’Assemblea Massimiliano Manfredi. Non una semplice visita istituzionale, ma l’avvio di un percorso nel quale i giovani saranno chiamati a confrontarsi con i temi della società, a comprendere il funzionamento delle istituzioni e a trasformare le proprie idee in proposte concrete. «La cosa più importante è capire che le istituzioni non sono qualcosa di lontano. Quando si ha la possibilità di entrare in questi luoghi, fare domande e confrontarsi direttamente, si comprende che anche le idee dei giovani possono diventare parte del dibattito pubblico. Lex Start ci dà la possibilità di non limitarci a parlare dei problemi, ma di provare a immaginare soluzioni», hanno detto i ragazzi nel corso della giornata. Il progetto riparte dai risultati raggiunti nelle precedenti annualità: una delle proposte elaborate dai partecipanti è diventata una legge regionale dedicata alla diffusione della musica classica, della lirica e del teatro tra i giovani della Campania. Nell’ultima annualità, invece, il lavoro dei partecipanti ha portato all’elaborazione di sei nuove proposte di legge, frutto del confronto e dell’approfondimento sui temi ritenuti più importanti per le nuove generazioni. «Lex Start nasce dalla volontà di creare un ponte concreto tra i giovani e le istituzioni. In questi anni abbiamo visto quanto sia importante offrire ai ragazzi non soltanto occasioni di confronto, ma strumenti per comprendere come funzionano i processi decisionali e per trasformare le loro idee in proposte. Il fatto che una proposta nata da questo percorso sia diventata legge regionale e che siano state elaborate sei nuove proposte dimostra che la partecipazione, quando è autentica, può produrre risultati concreti. Ora ripartiamo con una nuova annualità e con oltre cento giovani provenienti da realtà diverse della Campania, pronti a mettersi in gioco», dichiara il consigliere regionale Andrea Volpe. Il nuovo percorso punta dunque a rafforzare il rapporto tra le nuove generazioni e le istituzioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino i meccanismi della democrazia e del processo legislativo. Un’esperienza che mette insieme formazione, confronto e partecipazione e che punta a trasformare la consapevolezza in un esercizio concreto di cittadinanza. A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, che ha inserito Lex Start nel più ampio percorso di apertura dell’istituzione regionale ai cittadini. «Lex Start fa parte di un ventaglio di iniziative che stiamo mettendo in campo per aprire il Palazzo, avvicinare i giovani ai processi legislativi e soprattutto per rendere questo edificio quanto più vicino ai cittadini campani. Lex Start è un progetto lodevole voluto dal consigliere Volpe, che ringrazio per questa iniziativa, e che punta a far comprendere ai ragazzi come si articola il processo legislativo. Questa è la terza assemblea legislativa del Paese dopo Camera e Senato, quindi ha un grande valore e prestigio. È importante farlo comprendere anche ai ragazzi, perché per formare la classe dirigente del futuro non c’è bisogno solo di scegliere volti nuovi e candidarli alle elezioni, ma soprattutto di avere giovani con un livello di competenza adeguato. I processi legislativi richiedono un salto dal punto di vista qualitativo e della formazione. Lex Start, come Ragazzi in Aula, ma anche il lavoro che stiamo facendo per aprire il Consiglio alle visite delle scuole e delle associazioni, serve per avvicinare più persone all’Assemblea e all’attività che qui si svolge quotidianamente». All’incontro sono intervenuti anche Francesco Iovino, Susy Panico e Bruna Fiola, consiglieri regionali della Campania, che hanno portato il proprio contributo al confronto con i giovani, sottolineando l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e ai processi decisionali. La nuova annualità si inserisce così in un percorso più ampio di partecipazione e apertura delle istituzioni regionali. Scuole, forum giovanili, università e altre realtà interessate possono manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto scrivendo all’indirizzo lexstart2026@gmail.com. Dall’Aula di scuola all’Aula del Consiglio regionale, ma anche dai forum, dalle università e dalle tante realtà nelle quali i giovani vivono e si confrontano ogni giorno, Lex Start riparte con l’obiettivo di trasformare la partecipazione in competenza e le idee in proposte concrete. Perché il futuro della Campania non si costruisce soltanto scegliendo chi la governerà, ma formando oggi cittadini consapevoli, preparati e capaci di contribuire alle decisioni che riguardano la comunità.