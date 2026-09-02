EBOLI. Rocco al Molinello: Un quartiere da rigenerare

EBOLI – Prosegue il tour del candidato sindaco Edoardo Rocco, esponente del movimento Cosmo Innovatore, nei quartieri e nei rioni della città. Dopo l’attenzione rivolta alla Marina di Eboli, il nuovo appuntamento ha portato Rocco nel popoloso rione Molinello, accompagnato da un residente, il signor Rosario, e seguito ai microfoni di Radio Città 105, che sta raccontando le diverse tappe del percorso elettorale attraverso gli abitati cittadini. Un sopralluogo sul territorio trasformato in un confronto diretto con i residenti e sulle condizioni di alcune strutture e aree del quartiere. Il primo punto evidenziato è quello del plesso scolastico del quartiere, operativo da oltre cinquant’anni, recentemente chiuso a causa di problemi strutturali e infiltrazioni. Oggi la struttura viene descritta come in condizioni di forte abbandono, con vegetazione incolta e presenza di insetti e animali. Secondo quanto riferito dal residente, la situazione avrebbe provocato notevoli disagi alle famiglie, soprattutto in presenza di bambini e anziani. Rocco ha annunciato l’intenzione di chiedere gli atti al Comune per comprendere le ragioni che hanno determinato la chiusura dell’edificio e verificare quali siano effettivamente le condizioni strutturali della scuola, lasciando aperta anche l’ipotesi di una sua possibile riqualificazione, qualora le verifiche tecniche lo consentissero. Nel corso del sopralluogo sono state inoltre raccolte le lamentele relative ai campetti del quartiere, dove i residenti segnalano problemi legati alla frequentazione notturna, e al vallone Tufara, indicato come un’area che necessiterebbe di una maggiore manutenzione, dove impera una vegetazione quasi «simil-amazzonica». Proprio l’incuria, secondo le testimonianze raccolte, favorirebbe la presenza di topi e altra fauna, mentre gli incendi occasionali dei materiali presenti nell’area provocherebbero ulteriori disagi agli abitanti. Il candidato di Cosmo Innovatore ha quindi posto l’attenzione sulle palazzine del rione, evidenziando la necessità di interventi di manutenzione e di una più generale opera di rigenerazione urbana, anche sotto il profilo estetico e della gestione delle acque meteoriche. «Non è possibile che queste palazzine possano essere abbandonate», è il senso dell’intervento di Rocco, che ha sottolineato come nello stesso quartiere esistano anche edifici ben mantenuti, a dimostrazione della possibilità di restituire decoro e qualità agli spazi abitativi, auspicando che si strutturi il Molinello come un quartiere residenziale a tutti gli effetti. Altro capitolo importante quello del C2O, imponente edificio con funzione culturale, considerato un patrimonio dell’intera città, la cui situazione patrimoniale e proprietaria, secondo Rocco, dovrà essere chiarita prima di ipotizzare nuovi progetti di recupero. Nel corso dell’intervista è stata richiamata anche la precedente vicenda della società in house del Comune, «Eboli Patrimonio», che aveva nel suo portafoglio il C2O e che è da tempo in liquidazione, nonché l’ipotesi di una futura riqualificazione attraverso la programmazione urbanistica collegata al PUA Hispalis. Per Rocco, dunque, occorre innanzitutto fare chiarezza sulla proprietà dell’immobile, sulla sua situazione patrimoniale e sugli eventuali vincoli esistenti. Ma il tema centrale resta quello della vivibilità del Molinello. Il candidato sindaco ha evidenziato la necessità di creare nuovi spazi di aggregazione per i giovani e di rafforzare il ruolo dei comitati di quartiere, indicati come elemento di collegamento tra cittadini, amministrazione e politica. L’obiettivo dichiarato è evitare che il Molinello possa trasformarsi in un semplice «quartiere dormitorio» e restituire invece al rione quella funzione sociale e aggregativa che, secondo Rocco, nel tempo si sarebbe progressivamente indebolita. «Questo è un quartiere veramente splendido», ha sottolineato il candidato, richiamando la presenza di tanti cittadini che lavorano e vivono quotidianamente il territorio e che chiedono semplicemente maggiore attenzione, manutenzione e sicurezza. Il tour di Edoardo Rocco proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe nei quartieri cittadini. Il prossimo appuntamento annunciato è la prossima settimana a Santa Cecilia, una delle aree più popolose e produttive delle periferie ebolitane, insieme a Cioffi e Cornod’Oro, una triade abitativa collocata sulla Strada Statale 18, dove il candidato di Cosmo Innovatore intende proseguire il confronto diretto con residenti e realtà economiche del territorio. Un percorso che l’emittente continuerà a seguire attraverso interviste e collegamenti, dando voce alle problematiche e alle proposte provenienti dai diversi quartieri della città.