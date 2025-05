Eboli. Piccoli matematici crescono

Nell’auditorium “Rosario Coccaro” sono stati premiati i migliori 40 alunni sui 140 dell’Istituto che hanno partecipato ai ”Giochi d’Autunno” organizzati dall’Università Bocconi di Milano. Lo sponsor della serata è stato la palestra “Postura e Movimento” , del prof. Antonio Di stasio che ha gentilmente offerto coppe e medaglie. Alla presenza della rappresentante della Bocconi par la provincia di Salerno, la Prof.ssa Eleonora Piccolo, del Sindaco della Città di Eboli, Mario Conte, del Consigliere provinciale con delega alle politiche sociali, sanitarie e pari opportunità, Filomena Rosamilia, dell’Assessore alle politiche scolastiche e sociali Katia Cennamo, dell’Assessore alla Cultura ed allo sport Lucilla Polito, hanno fatto gli onori di casa la Dirigente Scolastica Mariateresa Di Guglielmo ed il Presidente del Consiglio di istituto dott. Monaco.

I piccoli allievi della scuola primaria si sono distinti anche nel concorso Kangouroo, arrivando alle finali nazionali. Come nasce questo concorso?

All’inizio degli anni ’80 Peter O’Halloran, che sarebbe diventato presidente della World Federation of National Mathematics Competitions, propose in Australia una iniziativa matematica: un questionario con risposte a scelta multipla chiusa da somministrare a centinaia di studenti, con valutazione automatica delle risposte. L’idea fu importata in Europa da due matematici francesi, André Deledicq e Jean Pierre Boudine all’inizio degli anni ’90. Nel giugno 1994 nove nazioni, Francia, Bielorussia, Ungheria, Olanda, Polonia, Romania, Russia, Italia e Spagna fondarono a Strasburgo l’Associazione senza scopo di lucro “Kangourou senza Frontiere”. Lo statuto venne registrato a Parigi il 17 gennaio 1995. L’Italia era rappresentata dalla Scuola Normale Superiore di Pisa che già si occupava dell’organizzazione delle Olimpiadi di Matematica. Nel 1999 Angelo Lissoni decise di dedicarsi interamente allo sviluppo del progetto Kangourou in Italia

I ragazzi delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si sono classificati alla finale di area dei “Giochi matematici del Mediterraneo”.

I Giochi del Mediterraneo sono un concorso nazionale organizzato dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» col Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito che ha inserito i “Giochi Matematici del Mediterraneo” nell’elenco dei concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze.

Sei Giacintini si sono classificati alla finale nazionale del concorso “Giocamath” organizzato dal centro INFORDIDA, competizione nazionale di matematica rivolta a scuole primarie e secondarie di primo grado. L’obiettivo è rendere l’apprendimento della matematica divertente e interattivo, attraverso giochi logici e creativi che stimolano il pensiero critico e la creatività degli studenti.