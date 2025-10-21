E' morto Daniel Naroditsky, il prodigio degli scacchi aveva 29 anni - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Dopo il Louvre colpo anche al Museo Denis Diderot: rubato il tesoro di monete d’oro
Simon the Sorcerer Origins: il ritorno della leggenda è made in Italy
‘Turisti per case’, stasera debutta il nuovo show su Real Time
Sinner e il no alla Coppa Davis, da Salvini a Zoff: ecco chi difende Jannik
Ultim'ora Nazionale

E’ morto Daniel Naroditsky, il prodigio degli scacchi aveva 29 anni

  • Ottobre 21, 2025
  • 0
  • 70
  • 3 Min Read
E’ morto Daniel Naroditsky, il prodigio degli scacchi aveva 29 anni

(Adnkronos) –
Il mondo degli scacchi piange la scomparsa prematura di Daniel Naroditsky, grande maestro statunitense e celebre volto della divulgazione online, morto all'età di 29 anni. La notizia è stata diffusa dal Charlotte Chess Center, accademia dove Naroditsky ricopriva il ruolo di allenatore capo. Nessuna informazione è stata resa pubblica sulle cause o il luogo del decesso.  Nato il 9 novembre 1995 a San Mateo, in California, da genitori di origine russa, Daniel era considerato un prodigio sin da piccolo: già a 9 anni era il numero uno negli Stati Uniti nella sua categoria d'età, e a 12 vinse il Campionato Mondiale Giovanile Under-12. Il titolo di Grande Maestro – il più alto riconoscimento assegnato dalla Federazione Internazionale degli Scacchi – gli venne conferito nel 2013, all'età di 17 anni, durante un torneo in Spagna. Ma il talento di Naroditsky andava ben oltre la scacchiera: laureato in storia a Stanford nel 2019, ha dedicato la sua vita alla promozione del gioco degli scacchi, affermandosi come commentatore, insegnante, autore e streamer di grande successo. Le sue dirette su Twitch e i suoi video su YouTube, seguiti da oltre 300.000 follower, avevano saputo coniugare competenza tecnica, passione e ironia, rendendolo una figura amatissima nella community scacchistica globale. Celebre per le sue analisi acute e la capacità di spiegare concetti complessi con semplicità, Naroditsky era spesso chiamato a commentare i tornei più prestigiosi. "Era veloce nelle valutazioni, brillante nei ragionamenti", ha dichiarato Dylan Loeb McClain, ex editorialista di scacchi del "New York Times". Il popolare youtuber Levy Rozman (Gotham Chess) lo ha descritto come "una mente straordinaria, capace di sfidare i grandi campioni e spiegare il gioco persino a una formica". Oltre all'attività online, aveva scritto articoli per il "New York Times" e pubblicato, già a 14 anni, il libro "Mastering Positional Chess", un saggio che univa la sua passione per la scrittura e per la strategia. Naroditsky viveva a Charlotte, North Carolina, dove aveva trovato casa e comunità. Era anche uno dei migliori al mondo nella specialità ultra-rapida del bullet chess, in cui ogni giocatore ha meno di un minuto per completare la partita. Il padre è morto nel 2019. In una sua intervista al "New York Times" nel 2022, Daniel raccontava così il suo rapporto con il gioco: "Anche al mio livello, posso ancora scoprire cose bellissime ogni volta che mi alleno, insegno, gioco o commento un torneo. Gli scacchi non smettono mai di insegnare". (di Paolo Martini) 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025