Atp Vienna, Tsitsipas si ritira: Musetti giocherà con Medjedovic
Dopo il Louvre colpo anche al Museo Denis Diderot: rubato il tesoro di monete d’oro
Simon the Sorcerer Origins: il ritorno della leggenda è made in Italy
‘Turisti per case’, stasera debutta il nuovo show su Real Time
Sinner e il no alla Coppa Davis, da Salvini a Zoff: ecco chi difende Jannik
  • Ottobre 21, 2025
  • 0
  • 69
  • 1 Min Read
(Adnkronos) – Cambia l'avversario di Lorenzo Musetti al primo turno del torneo Atp 500 di Vienna (veloce indoor, montepremi 2.736.875 euro). Il toscano, numero 8 del mondo e quarta testa di serie, sfiderà nel tardo pomeriggio di oggi il serbo Hamd Medjedovic, numero 67 del ranking Atp, che ha preso il posto del greco Stefanos Tsitsipas, numero 25 del mondo, che si è ritirato.  
