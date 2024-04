E De Luca chiama Enzo Maraio al posto di Oddati

di Erika Noschese

Prove di intesa (da ritrovare) tra il Pd e il Psi. A scendere in campo, ancora una volta, è il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che bei giorni scorsi ha convocato il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio per una lieta notizia: a lui l’incarico che, fino a qualche mese fa, ha ricoperto Nicola Oddati, oggi al centro di uno scandalo giudiziario con l’accusa di corruzione dalle procura di Napoli nell’ambito di un’inchiesta sulla manipolazione dell’appalto per un complesso turistico al Rione Terra di Pozzuoli. Un terremoto che non è passato inosservato in casa dem tanto che il partito ha preso fin da subito le distanze mentre la Regione Campania ha provveduto, nell’immediato, alla revoca di tutti gli incarichi. E proprio l’incarico più importante, la guida della sede romana della Regione Campania per gestire i rapporti istituzionali per conto della Giunta Regionale è stato affidato al numero uno del Partito socialista italiano che non ha ancora firmato ma, stando a quanto emerso, non sembra intenzionato a rinunciare. Incarico che, dicono i ben informati, non fermerebbe la sua corsa verso il Parlamento Europeo: il socialista salernitano avrebbe fatto sapere ai suoi di non voler rinunciare alla sfida elettorale ma solo nella giornata di oggi si dovrebbe sciogliere la riserva circa la sua candidatura. Sicuramente sarà capolista, occorre capire se nel collegio Sud o, magari centro. L’incarico affidato al socialista è sicuramente un modo per De Luca di tenersi stretto il partito per un eventuale terzo mandato ma anche per lanciare un segnale chiaro allo stesso Maraio che in questi mesi non ha risparmiato accuse e frecciatine ai dem, accusandoli di voler rompere le alleanze o comunque di non riuscire ad andare oltre il Partito Democratico. Pace fatta? Per il momento Maraio vola a Roma, alla scrivania che un tempo fu di Oddati e si gode quello che forse è il primo vero riconoscimento politico dopo anni di politica, sicuramente seria e costruttiva nonostante le tante difficoltà. Per il momento l’ex assessore del Comune di Salerno non è intenzionato a mollare la guida nazionale del Psi ma non si esclude che a breve possa indicare un suo successore per garantire al partito una crescita importante anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, regionali in Campania soprattutto.