Dybala presto papà, l’annuncio con la moglie Oriana sui social

(Adnkronos) – L'attaccante della Roma Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono in attesa del loro primo figlio. "Primo post di noi tre", ha scritto la moglie dell'attaccante giallorosso condividendo un video con le immagini dell'ecografia. Dal post abbinato al video, vista la presenza di un fiocco rosa, si può pensare che la coppia aspetti una bambina. Dybala, 32 anni, è legato a Oriana Sabatini dal 2019. La coppia si è sposata nel 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)