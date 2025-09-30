Dybala presto papà, l'annuncio con la moglie Oriana sui social - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Villarreal-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Processate il camionista, uccise Wilma e Mario Valiante
Sinner, quanto guadagna se vince a Pechino? Il montepremi
Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv
Ultim'ora Nazionale

Dybala presto papà, l’annuncio con la moglie Oriana sui social

  • Settembre 30, 2025
  • 0
  • 91
  • 1 Min Read
Dybala presto papà, l’annuncio con la moglie Oriana sui social

(Adnkronos) – L'attaccante della Roma Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono in attesa del loro primo figlio. "Primo post di noi tre", ha scritto la moglie dell'attaccante giallorosso condividendo un video con le immagini dell'ecografia. Dal post abbinato al video, vista la presenza di un fiocco rosa, si può pensare che la coppia aspetti una bambina. Dybala, 32 anni, è legato a Oriana Sabatini dal 2019. La coppia si è sposata nel 2024. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025