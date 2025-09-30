Pontecagnano, Comune contro la soppressione dell’auto medica

Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano ha approvato all’unanimità un deliberato volto a sollecitare il ripristino del servizio auto medica sul territorio, sospeso recentemente. “Non possiamo accettare che la nostra città venga considerata di serie B sotto il profilo dei servizi essenziali – dichiarano gli amministratori locali – i cittadini hanno gli stessi diritti alla salute di chiunque altro”. Il provvedimento impegna Sindaco e Giunta a farsi portavoce presso ASL Salerno e Regione Campania per il ritorno dei medici del 118, mentre il Consiglio Comunale costituirà un tavolo permanente di monitoraggio, aperto anche a comitati civici e associazioni locali, per vigilare sul mantenimento e sul potenziamento dei servizi di emergenza-urgenza. L’iniziativa riflette l’attenzione delle istituzioni locali verso la tutela della salute dei cittadini e la necessità di garantire pari accesso ai servizi sanitari su tutto il territorio comunale.