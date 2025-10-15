Dopo 'C'è ancora domani' un secondo film per Paola Cortellesi: "Siamo a buon punto" - Le Cronache
Dopo ‘C’è ancora domani’ un secondo film per Paola Cortellesi: “Siamo a buon punto”

(Adnkronos) – "Siamo a buon punto". Così Paola Cortellesi parla del suo secondo film da regista – attualmente in lavorazione – sul red carpet dell'apertura della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma, dove torna in veste di presidente della Giuria Concorso Progressive Cinema, a due anni dalla presentazione di 'C'è ancora domani'.  Dopo il grande successo riscosso dal suo film d'esordio "è stato più semplice trovare maggiore fiducia nei produttori per fare il secondo film. Quando avevo proposto 'C'è ancora domani', non è che c'era la fila", conclude.  
