Domani pomeriggio emozioni all’Ippodromo Valentinia

L’Ippodromo Valentinia di Pontecagnano è pronto a regalare un’altra giornata di puro spettacolo ippico.
Mercoledì 17 settembre, l’impianto ospiterà la sua 14ª giornata di corse 1, con inizio alle ore 16:40 e termine alle 19.20.
Con un numero di cavalli partenti che si attesta a 75, la giornata promette un’intensa competizione in pista, con sei corse in programma.
Il centrale, dal montepremi di 8.800 euro, sarà il Premio Luc Besson,, gara riiservata a cavalli di 2 anni, il pronostico vede favorito Zerozerosette, con alla guida B. Bevilacqua.
La giornata vedrà poi due corse particolarmente significative incluse nel circuito dell’Ippica Nazionale: Premio Wasabi: una Condizionata per cavalli di 3 anni, con un montepremi di 6.050 euro; Premio Le Grand Bleu: un’altra Condizionata, questa volta per cavalli di 4 anni, che mette in palio 5.500 euro.
L’Ippodromo Valentinia offre un’esperienza completa per l’intera famiglia.
Mentre si assiste alle emozionanti gare, grandi e piccini potranno godere dei servizi della struttura: un’area giochi attrezzata per i più piccoli; un campo di calcetto per gli adolescenti; un punto ristoro.
Sempre attivi i canali social dell’ippodromo, presenti su facebook, you-tube e tik-tok.
Le prossime giornate di corse sono già state fissate per il 24 settembre, 1 ottobre e 8 ottobre.