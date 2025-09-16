Torino, scomparsa la 20enne Sofia Napolitano: l’appello della famiglia

(Adnkronos) – Ancora nessuna notizia di Sofia Napolitano, la 20enne scomparsa a Torino dalla mattina di lunedì 15 settembre. La famiglia ha lanciato vari appelli sui social. La mamma, che si chiama Patrizia Pignalosa, ha pubblicato ieri un post su Facebook dove ha condiviso una foto della ragazza. "Mia figlia Sofia, 20 anni, è scomparsa da Torino e potrebbe trovarsi ovunque. Ha capelli castani lunghi e ricci. Quando è uscita indossava pantaloni neri e felpa beige". Anche lo zio Luigi ha condiviso un appello in cui afferma che la ragazza "quando si è allontanata la mattina del 15 settembre dalla sua casa di Torino non era sola, ma con un ragazzo colombiano", di cui allega anche una foto insieme. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
