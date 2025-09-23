Domani grande ippica e “Festa della Vendemmia” all’Ippodromo Valentinia

Ippodromo Valentinia si prepara a un’altra giornata di sport e celebrazione con un programma di trotto che prevede ben tre corse del circuito di Ippica Nazionale, un segnale di prestigio e riconoscimento per l’impianto e per la qualità degli eventi che vi si svolgono. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 settembre, con la prima corsa in programma alle ore 14:15. La riunione include le tre corse del circuito nazionale: il Premio Marte (gara azzurra), il Premio DEI PIANETI (gara grigia) e il Premio URANO (gara marrone). In aggiunta, la giornata sarà arricchita da una serie di eventi speciali che uniscono la passione per i cavalli con l’eccellenza dei prodotti del territorio. Durante la riunione, il Bar delle Tribune ospiterà la “Festa della Vendemmia”, un’occasione unica per il pubblico di degustare le prelibatezze locali. I riflettori saranno puntati sui vini dell’azienda vitivinicola Viticoltori Lenza di Pontecagnano Faiano, che dal 1881 coltiva vitigni autoctoni come Aglianico, Piedirosso, Falanghina, Greco e Fiano nei Colli di Salerno, a pochi chilometri dal mare del Golfo. A fare da accompagnamento a questa esperienza enologica ci saranno i prodotti dell’Azienda Jemma, storico caseificio di Battipaglia. La famiglia Jemma, giunta alla quarta generazione, si dedica alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Zizzona di Battipaglia e altri formaggi di alta qualità, con una filiera corta che parte direttamente dal loro allevamento di bufale. Inoltre, la famiglia Jemma vanta una lunga tradizione nel settore dell’allevamento di equini da corsa, un legame che rende la loro partecipazione ancora più significativa. Per tutti gli appassionati, il programma completo delle corse e le informazioni sui prossimi eventi sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ippodromo Valentinia e sui canali social YouTube e TikTok..