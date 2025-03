Dolci della Festa del Papà: tradizione e bontà in tavola

Il 19 marzo, giorno di San Giuseppe, è una ricorrenza speciale in Italia, dedicata alla figura del santo e alla celebrazione di tutti i papà. Come ogni festa che si rispetti, anche questa è accompagnata da dolci tipici, che variano da regione a regione ma che hanno un denominatore comune: il profumo della tradizione e il gusto dell’affetto familiare.

Tra i dolci più iconici spiccano senza dubbio le Zeppole di San Giuseppe, nate dalla pasticceria napoletana e ormai diffuse in tutta Italia. Fritte o al forno, sono caratterizzate da un impasto di pasta choux, farcito con crema pasticcera e decorato con un’amarena sciroppata. Secondo la leggenda, San Giuseppe, durante la fuga in Egitto, vendette frittelle per mantenere la famiglia, e da questa storia deriverebbe la tradizione di preparare dolci fritti in suo onore. Ma le zeppole non sono l’unico dolce della Festa del Papà. A Roma, ad esempio, si gustano i Bignè di San Giuseppe, simili alle zeppole ma privi del foro centrale, anch’essi fritti e ripieni di crema. In Toscana si preparano i ravioli dolci fritti, farciti con ricotta e zucchero, e le frittelle di riso, croccanti fuori e morbide dentro, realizzate con riso cotto nel latte e aromatizzato con agrumi. Dalla Sicilia arriva un’altra delizia le Sfince di San Giuseppe , frittelle di pasta morbida e spugnosa, arricchite con ricotta zuccherata, gocce di cioccolato e canditi, un trionfo di dolcezza. In Sardegna troviamo invece le zeppole sarde, dalla forma allungata o a spirale, profumate con liquori locali come il mirto o il fil’e ferru. Non mancano le Castagnole di San Giuseppe, tipiche dell’Emilia-Romagna, piccole palline di pasta fritta servite con zucchero a velo o miele. Che siano fritte o al forno, ripiene di crema o di ricotta, ogni regione ha il suo dolce della Festa del Papà, tramandato di generazione in generazione per celebrare questa giornata speciale con un tocco di dolcezza ed io da buon campana, rispettando le tradizioni preparo le zeppole, se volete prepararle con me allacciate il grembiule e seguite la mia ricetta passo per passo.

Pasta choux

Ingredienti

250 ml di acqua

100 g di burro

150 g di farina 00

4 uova

1 pizzico di sale

Preparazione

In un pentolino, portare a ebollizione l’acqua con il burro e un pizzico di sale. Quando il burro è completamente sciolto, aggiungere la farina setacciata in un solo colpo.Mescolare energicamente con un cucchiaio di legno fino a ottenere un composto compatto che si stacca dalle pareti del pentolino. Togliere dal fuoco e lasciare intiepidire per qualche minuto.Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Trasferire l’impasto in una sac à poche con beccuccio a stella. Su una teglia rivestita di carta forno, formare delle ciambelle con due giri di impasto sovrapposti. Per la cottura :Zeppole al forno: Cuocere in forno statico preriscaldato a 200°C per 10 minuti , poi abbassare la temperatura a 180°C e cuocere per altri 15-20 minuti , fino a doratura. Zeppole fritte: Scaldare abbondante olio di semi a 170°C e friggere le zeppole poche alla volta, girandole delicatamente fino a doratura. Scolarle su carta assorbente.

Crema pasticcera

Ingredienti (per circa 500 g di crema)

500 ml di latte intero

3 tuorli d’uovo

200 g di zucchero

100 g di farina

1 baccello di vaniglia (o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia)

Buccia di limone bio

Preparazione

In un pentolino, scalda il latte con il baccello di vaniglia inciso e, se desideri, la buccia di limone. Porta quasi a bollore, poi spegni il fuoco e lascia in infusione qualche minuto.

In una ciotola, sbatti i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Aggiungi l’amido di mais setacciato e mescola bene.

Filtra il latte caldo per eliminare la vaniglia e la scorza di limone, poi versalo a filo nel composto di uova, mescolando continuamente con una frusta per evitare grumi. Rimetti tutto nel pentolino e cuoci a fuoco basso, mescolando sempre con una frusta, finché la crema si addensa. Sarà pronta quando inizierà a velare il cucchiaio.

Versa la crema in una ciotola e coprila con pellicola a contatto per evitare la formazione della pellicina. Lasciala raffreddare completamente prima di utilizzarla.

Farcitura e decorazione

Crema pasticcera

Ciliegie sciroppate

Zucchero a velo

Preparazione

Una volta raffreddate zeppole e crema procedete alla farcitura.

Tagliate a metà le zeppole e con l’ aiuto di una sacca farcite con la crema. Ricomponete con l’altra metá .Completate con un ciuffetto di crema, una ciliegia sciroppate ed una spolverata di zucchero a velo.

Raffaella D’Andrea