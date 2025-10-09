Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più 'vicino' al titolo 101 in carriera - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Settembre 2025 il terzo più caldo della storia
Giustizia, Sisto: “Regole chiare possono aiutare imprese italiane”
Clair Obscur: Expedition 33 a quota 5 milioni di copie, update in arrivo
Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera
Ultim'ora Nazionale

Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera

  • Ottobre 9, 2025
  • 0
  • 55
  • 1 Min Read
Djokovic vola in semifinale a Shanghai: Nole più ‘vicino’ al titolo 101 in carriera

(Adnkronos) –
Novak Djokovic avanza in semifinale al torneo Atp Masters 1000 di Shanghai. Il 38enne serbo, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, oggi giovedì 9 ottobre ha superato il 26enne belga Zizou Bergs, numero 44 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un'ora e 50 minuti. Djokovic, 4 volte campione a Shanghai e ora più anziano semifinalista in un Masters 1000, affronterà in semifinale il 26enne monegasco Valentin Vacherot, numero 206 del mondo e grande sorpresa del torneo. Il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, continua così l'inseguimento al titolo 101 in carriera.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025