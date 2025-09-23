Djokovic, ufficiale la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Un segnale per le Atp Finals? - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

“Aerei militari russi hanno violato tre volte il nostro spazio aereo”: la denuncia della Norvegia
De Luca, ‘Concorsi Oss sospesi perché a rischio legalità’
“La Russia può disturbare il 40% dei voli in Europa”, l’allerta Ue
Camminare fa bene, ma bisogna seguire ‘le 5 regole’
Ultim'ora Nazionale

Djokovic, ufficiale la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Un segnale per le Atp Finals?

  • Settembre 23, 2025
  • 0
  • 62
  • 1 Min Read
Djokovic, ufficiale la partecipazione al Masters 1000 di Shanghai. Un segnale per le Atp Finals?

(Adnkronos) –
Novak Djokovic smentisce sé stesso? Più volte, l'ex numero uno al mondo aveva spiegato di voler puntare solo agli Slam nella sua programmazione stagionale. Una scelta precisa, in termini di partecipazioni e tornei giocati, per ottimizzare le energie nell'inseguimento al 25esimo titolo del Grande Slam. Quello che lo farebbe entrare nella storia. Tuttavia, poche ore fa, i profili social del Masters 1000 di Shanghai hanno annunciato che ci sarà anche lui al via del torneo. Una scelta precisa verso le Atp Finals?
 

 Nole fin qui non aveva parlato della sua partecipazione ad altri tornei verso la fine dell'anno. In agenda c'era solo il torneo di Atene (spostato lì da Belgrado) e il Six Kings Slam a Riad. La partecipazione al Masters 1000 cinese potrebbe essere un segnale in vista delle Atp Finals, in programma a Torino dal 9 al 16 novembre. Al momento, il serbo è terzo nella race e ha bisogno di pochi punti per la matematica certezza.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025