Il caso Bellandi e la realtà dei fatti - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Prepezzano, la battaglia contro antenna 5G arriva in Parlamento
Salernitana, a Crotone esame di maturità
Il caso Bellandi e la realtà dei fatti
AI: la nuova guerra delle correnti?
Ultimora

Il caso Bellandi e la realtà dei fatti

  • Settembre 26, 2026
  • 0
  • 188
  • 3 Min Read
Il caso Bellandi e la realtà dei fatti

Negli ultimi giorni si assiste a una curiosa e quasi surreale narrazione attorno alla figura dell’Arcivescovo di Salerno, Mons. Andrea Bellandi. L’annuncio della sua nomina a membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi è stato accolto da un’ondata di giubilo, lanciato a reti unificate sui canali diocesani e comunicato al clero come se si trattasse di uno storico trionfo o di un riconoscimento ai vertici della Chiesa italiana. Ma per chi conosce minimamente gli ingranaggi e la macchina organizzativa della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), la realtà si presenta assai diversa da come la si vuole dipingere. Entrare a far parte di una Commissione Episcopale non è un’elezione papale, né un’investitura ai vertici. Sono infatti oltre 120 i vescovi italiani distribuiti nelle varie commissioni della CEI. La vera notizia — ed eventuale motivo di reale prestigio o vittoria politica ecclesiale — sarebbe stata un’elezione alla Presidenza della Commissione stessa. Celebrare un semplice inserimento nell’organigramma come una vittoria memorabile sembra piuttosto un’operazione di maquillage comunicativo, utile a coprire un quadro ben più complesso e problematico. La sensazione, sempre più diffusa tra gli addetti ai lavori e nei corridoi che contano, è che si voglia forzatamente costruire un’immagine di grande stima e considerazione attorno a Bellandi, ma i dati di fatto raccontano un’altra storia. Basta guardare a quanto accaduto in ambito regionale: nella Conferenza Episcopale Campana (CEC), la Vice Presidenza — storicamente legata o di forte peso per la sede di Salerno — è passata di mano proprio durante la gestione Bellandi. Un segnale politico-ecclesiale inequivocabile sulla reale misura della stima e del peso politico che la diocesi salernitana esprime oggi tra i presuli campani. Le voci di corridoio all’interno della CEC e nei palazzi episcopali tracciano un profilo ben diverso dal ritratto idilliaco sventolato dai comunicati ufficiali. I vescovi leggono i giornali, osservano le dinamiche interne e hanno ormai compreso chiaramente con chi hanno a che fare. Eppure, la linea scelta sembra rimanere quella di mostrare a tutti i costi il volto di una diocesi sana, unita e compatta, immune da crepe. Ma la propaganda e le apparizioni sui siti diocesani hanno un tempo limitato e dimostra l’infantilismo di chi è a capo. A breve, anche all’interno del clero locale e tra i parroci il velo della narrazione di comodo rischia di cadere definitivamente, lasciando emergere la reale considerazione che c’è per le parrocchie, per i sacerdoti del territorio e per le reali esigenze della comunità salernitana. I nodi, prima o poi, arrivano sempre al pettine. E di tutti questi trionfalismi che ne sarà? Non sarà che cenere su cenere. Ai posteri l’ardua sentenza

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultimora Cronaca Attualità Primo piano Extra

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Cronaca Attualità Primo piano Extra Ultimora

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Tommaso D'Angelo
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Tommaso D'Angelo
Giugno 15, 2013