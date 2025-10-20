Disponibilità di plasma in Italia - Talk Adnkronos diretta domani dalle 10 - Le Cronache
Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10
Salute

Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10

  Ottobre 20, 2025
Disponibilità di plasma in Italia – Talk Adnkronos diretta domani dalle 10

(Adnkronos) – Disponibilità di plasma in Italia, un tema di salute pubblica che attende risposte. Se ne parlerà in un Talk Adnkronos.  
