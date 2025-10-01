Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo 'studio degli studi' - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Sul treno Napoli–Sapri: 50enne salernitano trovato morto
Flotilla, navi intercettate da Israele ma missione continua: “Avanti verso Gaza”
Ucraina, cresce in Ue consenso su prestito con asset russi. Macron frena
Un’azienda su 2 non trova dipendenti, ecco dove c’è lavoro: le offerte
Ultim'ora Nazionale

Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo ‘studio degli studi’

  • Ottobre 2, 2025
  • 0
  • 103
  • 2 Min Read
Digiuno intermittente funziona e aiuta anche il cuore, lo ‘studio degli studi’

(Adnkronos) –
Il digiuno intermittente funziona? L'alternanza tra finestre con cibo e senza – con lo schema base 8 (sì)-16 (no) ore – è utile per perdere peso. Gli effetti positivi del programma, però, vanno oltre il responso della bilancia sui chili da smaltire. Il diugiuno intermittente incide anche sul quadro cardiometabolico dell'individuo, a giudicare dai risultati di uno studio condotto ad Harvard dagli scienziati della T.H. Chan School of Public Health e pubblicato sul British Medical Journal.  I ricercatori hanno cercato di fare chiarezza su una pratica sempre più popolare ma per alcuni aspetti ancora 'misteriosa'. Gli scienziati hanno condotto una revisione approfondita di 99 studi clinici – relativi a 6500 persone – che hanno confrontato diete basate sul digiuno intermittente, delle diete tradizionali ipocaloriche e delle diete senza restrizioni, esaminando l'impatto dei vari regimi alimentari sul peso corporeo dei partecipanti e su vari parametri di salute cardiometabolica. I soggetti coinvolti nello studio presentavano mediamente un'indice di massa corporea pari a 31 e quasi il 90% presentava patologie preesistenti. Le diete comprendevano il digiuno a giorni alterni, l'alimentazione con restrizione oraria (come la dieta 16:8) e il digiuno di un'intera giornata (come la dieta 5:2, con cinque giorni di alimentazione senza restrizioni e due giorni di digiuno).  Ebbene, i ricercatori hanno scoperto che, per la perdita di peso, il digiuno intermittente e le diete tradizionali ipocaloriche sono equivalenti e più efficaci delle diete senza restrizioni. In questo quadro, spicca il digiuno a giorni alterni: tale programma ha fornito risultati superiori, con una perdita di peso di 1,3 chilogrammi in più rispetto alle diete tradizionali ipocaloriche, oltre a miglioramenti in altri parametri corporei correlate al rischio cardiometabolico. Effetti positivi in particolare sulla circonferenza della vita, suii livelli di colesterolo e trigliceridi e sulla proteina C-reattiva, un indicatore di infiammazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025