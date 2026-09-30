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Salernitana, Cosmi prepara novità

  • Settembre 30, 2026
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Salernitana, Cosmi prepara novità

di Marco De Martino

SALERNO – Continua la marcia di avvicinamento della Salernitana al big match in programma domenica prossima alle 20:30 all’Arechi contro la capolista Bari. Ieri mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto al Mary Rosy un lavoro aerobico seguito da esercitazioni sul possesso palla e partitine a pressione. Dopo la buona notizia relativa a Kees de Boer, che già lunedì scorso alla ripresa della preparazione si è allenato regolarmente in gruppo, ne è giunta un’altra relativa all’altro calciatore da tempo in infermeria ma ormai sulla via del completo recupero, ovvero Marco Capuano (nella foto di Gambardella). Ieri infatti l’ex capitano della Ternana ha ripreso ad allenarsi parzialmente con i compagni e con ancora diversi allenamenti davanti prima della sfida con i galletti potrebbe riuscire ad essere presente quantomeno in panchina. Un altro recupero importante, dunque, per Serse Cosmi che avrà un’alternativa valida anche in difesa, dove Celiento, Llano e Pieraccini in pratica non hanno avuto tregua da quando è iniziata la stagione. Per quanto concerne gli altri calciatori fermi ai box, palestra e terapie per Djibril e Heinz che ne avranno ancora per qualche settimana. In ottica formazione, Cosmi medita qualche cambio nell’undici iniziale, per dare respiro a chi finora ha tirato la carretta ma anche per dare spazio a chi finora è rimasto a guardare. Oggi si replica alle 10:30, sempre al Mary Rosy.

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