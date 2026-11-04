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Diaco-Ravagnani, Carlucci: “Inaccettabile quanto accaduto, ad Alberto la nostra solidarietà”

  • Novembre 4, 2026
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Diaco-Ravagnani, Carlucci: “Inaccettabile quanto accaduto, ad Alberto la nostra solidarietà”

(Adnkronos) – Milly Carlucci e gli autori di ‘Ballando con le stelle’ intervengono sull’intervista condotta da Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote della Diocesi di Milano e attuale concorrente dello show di Rai1.  

L’episodio, andato in onda ieri durante la trasmissione pomeridiana ‘BellaMa” su Rai2, ha spinto il team del programma serale a prendere una posizione. Con un post sui social, la conduttrice ha condiviso le riflessioni sue e del suo gruppo di lavoro: “Ballando Con Le Stelle da sempre ha proposto al suo pubblico temi su cui riflettere, con l’intento di capire e includere aspetti di una società complessa e in continuo divenire.  

Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando Con Le Stelle e per condividere con noi la sua esperienza di vita. Siamo felici di continuare insieme un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. In merito ai noti fatti riteniamo inaccettabile quanto accaduto e rinnoviamo pubblicamente ad Alberto tutto il nostro affetto e la solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato”. 

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