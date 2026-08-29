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Di Battista in ospedale lucido risponde alle domande dei medici

  • Agosto 29, 2026
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Di Battista in ospedale lucido risponde alle domande dei medici

Alessandro Di Battista è arrivato lucido all’ospedale dell’Avana, dove ha potuto rispondere alle diverse domande del personale sanitario, infermieri e medici. Lo ha verificato l’ANSA presente sul posto.      Arrivato disteso su una barella, l’ex eurodeputato M5s si trova al 19esimo piano dell’ospedale “Hermanos Ameijeiras”. Qui i medici gli hanno immediatamente misurato i principali parametri vitali. Al momento si sta sottoponendo ad altre visite specialistiche.

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