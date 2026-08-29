Salernitana, Cosmi : Segnali solo parziali

Al termine di Foggia-Salernitana, l’allenatore granata Serse Cosmi ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo i passi avanti compiuti rispetto alla sconfitta con il Sorrento ma senza nascondere le difficoltà ancora presenti. Tra le ipotesi sulle quali il tecnico sta riflettendo c’è anche un possibile cambio di modulo, con il passaggio alla difesa a quattro.

«Dopo la partita contro il Sorrento mi aspettavo segnali importanti e li ho ricevuti soltanto in parte – ha dichiarato Cosmi in sala stampa –. Non pensavo certamente di subire gol dopo trenta secondi e in quel modo. Dal punto di vista psicologico era la cosa peggiore che potesse accadere, anche perché su quella rete abbiamo grandi responsabilità».

L’allenatore ha evidenziato soprattutto i problemi manifestati dalla Salernitana durante la prima frazione: «Nel primo tempo non abbiamo mai tirato in porta e la squadra ha faticato a trovare le giuste soluzioni tattiche. Io e i calciatori ci stiamo ancora conoscendo, mentre alcuni elementi non hanno raggiunto la condizione migliore».

Cosmi ritiene necessario intervenire sia sull’organizzazione di gioco sia sulla tenuta psicologica del gruppo: «Questa squadra deve trovare un maggiore equilibrio tattico e mentale. Voglio comunque guardare anche agli aspetti positivi, come le prestazioni di La Gumina e D’Ursi. Con la benedizione della chiusura del mercato, ormai vicina, potrò esprimere dei concetti che dovranno rimanere fino alla fine e sono convinto che potremo mostrare miglioramenti evidenti».

Il tecnico ha poi spiegato come il processo di costruzione della nuova Salernitana richieda inevitabilmente tempo: «Devo comprendere fino in fondo le caratteristiche dei calciatori a disposizione per riuscire a creare la giusta amalgama. Prima di formare un gruppo bisogna conoscerne tutti gli elementi e poi plasmarli».

Infine, Cosmi ha riconosciuto la migliore condizione mostrata dal Foggia: «A volte può capitare di giocare male due partite e vincerle entrambe. Il Foggia, sull’onda lunga del ripescaggio, sta bene mentalmente e fisicamente. In questo momento si vede che ha una condizione atletica diversa dalla nostra».