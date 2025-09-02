De Martino torna stasera con 'Affari Tuoi', il nuovo regolamento - Le Cronache
  • Settembre 2, 2025
De Martino torna stasera con ‘Affari Tuoi’, il nuovo regolamento

(Adnkronos) – Torna 'Affari Tuoi', il game show dei pacchi che va in onda tutti i giorni nell'access prime time Rai1. Oggi, martedì 2 settembre, Stefano De Martino torna alla conduzione del celebre gioco dopo lo straordinario successo di ascolti della scorsa stagione. Il programma è pronto a ripartire con alcune novità nel format e con una rinnovata sfida sul fronte della concorrenza.  A contendersi la leadership dell'access prime time con il programma di Rai1, infatti, ci sarà 'La Ruota della Fortuna' condotto da Gerry Scotti su Canale 5, che dal 14 luglio registra ottimi ascolti risultando fin qui, contro il programma di montaggio d'archivio 'Techetechetè', il programma più seguito della fascia nel periodo estivo.  Secondo le anticipazioni, ci sono dei cambiamenti nel format di gioco. Affari Tuoi, che vede 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese affrontare la partita accompagnati da un loro familiare, torna con un nuovo studio ma anche con una novità nel meccanismo. Nel gioco, infatti, tra i 20 pacchi con un valore tra 0 e 300.000 euro sarà presente anche un pacco del quale nessuno, nemmeno il Dottore, conosce il contenuto. Confermato il gioco finale della 'Regione fortunata' che, anche in questa edizione, consentirà di dare un’altra chance ai concorrenti non contenti dell’evoluzione della loro partita. Appuntamento alle 20.35 su Rai1 per scoprire tutto sulla nuova edizione di Affari Tuoi.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

