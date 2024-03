De Luca,con l’esame di italiano caccerebbero il 90% dei ministri

“In Italia gli stranieri per prendere la patente devono dimostrare di parlare italiano. Se facciamo lo stesso esame ai ministri il 90% deve andare a casa. Non sanno l’italiano. Siamo all’analfabetismo di Stato”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca in un convegno del Forum delle Associazioni Familiari della Campania. De Luca è tornato anche sulla polemica per i fondi di coesione: “Ieri – ha detto – dal Governo ci hanno chiesto altri 11 progetti a campione di quelli realizzati con i fondi precedenti. Ci hanno chiesto anche su questi i contratti. C’è anche il progetto dei trasporti Eav di cui vogliono le fatture, è vergognoso. Avremmo dovuto avere i cantieri già aperti, e invece abbiamo dovuto fare ricorso al Tar”.