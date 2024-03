La frazione Penta piange la scomparsa di Nuccio il capitano

Oggi avrebbe compiuto 78 anni, ma Carmine Negri (detto Nuccio), nel giorno del suo compleanno ha voluto lasciare (forse perché stanco) il mondo terreno per sancire la sua nascita in cielo. Dopo una lunga e sofferta malattia, va via un altro pezzo della storia di Penta, frazione del Comune di Fisciano. Da tutti conosciuto come Nuccio il capitano, soprannome acquisito dalla fascia di capitano che ha indossato in tutte le squadre di calcio dove ha giocato da giovane. Il figlio Antonio lo ha salutato facendogli affrontare questo viaggio ultraterreno mettendo all’interno del feretro delle scarpette da calcio e la maglia numero 46, ultima divisa indossata in un torneo amatoriale, che indica il suo anno di nascita. Di solito indossava la numero 10, non un numero qualsiasi, ma un’icona che sta a simboleggiare oltre alla bravura dei campioni dello sport, anche un esempio di vita fuori dal campo. E’ quello che Nuccio il capitano ha cercato sempre di trasmettere al suo unico figlio, alla moglie Orsola De Carluccio (detta Lina), ai suoi amici, ai suoi colleghi di lavoro e ai tanti giovani che in età adulta ha incrociato sui campi di calcio. Oggi la comunità di Penta saluta un’altra bandiera, con un affetto e una stima che vanno oltre i confini terreni rivolgendo le più sentite condoglianze cristiane alla famiglia. Ma.ri.