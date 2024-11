De Luca, via libera al terzo mandato

Via libera alla proposta che spiana la strada al terzo mandato di Vincenzo De Luca. La prima commissione del Consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge per il recepimento della norma nazionale che prevede l’ineleggibilita del presidente della giunta che abbia compiuto due mandati. Ma il computo dei mandati scatta dalla entrata in vigore della legge martedì prossimo all’esame del Consiglio. Hanno votato a favore esponenti del centrosinistra, tra cui il consigliere Pd Mortaruolo. Voto contrario da Movimento 5 Stelle e centrodestra