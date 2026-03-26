De Luca, tour a Fuorni

«Se mi votate, bene; altrimenti fottetevi». Un linguaggio tutt’altro che istituzionale quello che Vincenzo De Luca, candidato sindaco, ha riservato alla comunità di Fuorni nel corso del secondo incontro nei quartieri per presentare il suo programma elettorale. L’ex governatore ha acceso i riflettori sul rilancio complessivo della città, evidenziando che «qui siamo fermi a vent’anni fa. Qualche giorno fa ho fatto un sopralluogo nei pressi dell’ex fabbrica D’Oro. A Fuorni dobbiamo realizzare una rivoluzione urbanistica: da quartiere periferico a quartiere pienamente urbanizzato. A cento metri da qui avremo il nuovo ospedale Ruggi. Fuorni avrà una nuova vita: avremo anche la nuova fermata della metropolitana che collegherà l’aeroporto». «Stiamo lavorando anche per il palazzetto dello sport. Abbiamo già finanziato, con la Regione Campania, 150 milioni di euro per lo stadio Arechi e il campo Volpe, sul versante della litoranea. L’area di Fuorni, insomma, sarà interessata da una rivoluzione incredibile», ha aggiunto, snocciolando le grandi opere in programma. Poi il tema della viabilità, per liberare il quartiere dalla morsa del traffico: «Dobbiamo rivedere la viabilità a Fuorni, a partire dal raddoppio delle strade per evitare la congestione, prevedendo anche i doppi sensi – ha detto l’aspirante sindaco – Da Fuorni a Pontecagnano ci vogliono venti minuti di macchina e non va bene». Tra gli interventi in programma anche la riqualificazione del campetto dell’istituto Focaccia, in via Monticelli, di competenza della Provincia, già allertata dall’ex presidente. Spazio, quindi, alle grandi opere: di fronte alla Centrale del Latte dovrebbe sorgere un parco pubblico, accanto al nuovo ospedale Ruggi, con la piantumazione di alberi, la realizzazione di posti auto e spazi dedicati all’aggregazione. Da De Luca è arrivato anche un nuovo no alla realizzazione di supermercati, mentre è stata proposta la costruzione di un albergo che andrebbe a sostituire la fabbrica dismessa. Sul fronte sicurezza: «C’è il centro di accoglienza di fronte alla casa circondariale, dove mi segnalano alcune problematiche. Che sia salernitano o extracomunitario, chi non si comporta bene deve andare via». Infine, il capitolo ambiente, con la bonifica del fiume Fuorni: «Ci vogliono tanti soldi, è chiaro che si tratta di un’emergenza. Quando piove in inverno ci sono allagamenti seri. Vediamo di risolvere nei prossimi mesi».