De Luca: Stiamo rifacendo da zero Salerno

La città di Salerno si trova nel pieno di una trasformazione infrastrutturale ambiziosa, con progetti che mirano a modernizzare e rivitalizzare diversi settori chiave. L’attenzione è rivolta in particolare a tre grandi opere: il nuovo palazzetto dello sport, il temporary stadium della Salernitana e il nuovo ospedale “Ruggi”. Il nuovo palazzetto dello sport rappresenta un’aggiunta significativa all’offerta di impianti sportivi della città. Con una struttura moderna e polifunzionale, sarà in grado di ospitare eventi sportivi di vario genere, concerti e manifestazioni culturali, diventando un punto di riferimento per la comunità. La sua realizzazione è vista come un impulso importante per lo sport locale e per l’attrattiva della città. Parallelamente, la Salernitana si prepara a una fase di transizione con la costruzione del temporary stadium. Questo progetto prevede l’abbattimento del Palatulimieri e il rifacimento del campo Volpe, creando una struttura temporanea che rispetti le esigenze della squadra e dei tifosi. L’obiettivo è garantire la continuità delle attività sportive durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Arechi, che avverranno in futuro. Infine, la costruzione del nuovo ospedale “Ruggi” rappresenta un investimento cruciale per la sanità locale. Con una struttura all’avanguardia e dotata delle più moderne tecnologie, il nuovo ospedale mira a migliorare l’assistenza sanitaria e a offrire servizi di alta qualità ai cittadini. La sua realizzazione è vista come un passo fondamentale per rafforzare il sistema sanitario e per garantire un futuro più sicuro e sano per la comunità. Questi tre progetti, pur riguardando settori diversi, condividono l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di rendere Salerno una città più moderna e funzionale. La loro realizzazione rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità unica per il futuro della città. Sui lavori in corso è ovviamente intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, presente ieri presso la Galleria Porta Ovest per assistere all’abbattimento dell’ultimo diaframma. Massima attenzione rivolta a ogni singolo cantiere, con notevole riguardo anche per il ripascimento del litorale: “Adesso siamo partiti con altre opere strategiche, come sapete: finalmente apre il cantiere, aperto, lì stanno lavorando a tutto regime per il nuovo ospedale Ruggi. C’è stato un ricorso per il nuovo stadio Arechi e Volpe: speriamo di non perdere tempo fra ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato. Completeremo poi il palazzetto dello sport con altri finanziamenti della Regione Campania. Dovrebbero riprendere, i lavori, fra fine marzo e inizio aprile. Partono anche, a breve, i lavori per il ripascimento del litorale di Salerno fino alla foce dell’Irno, fino a Piazza della Concordia”. Per il governatore De Luca queste iniziative non sono di basso profilo ma, anzi, rappresentano un ulteriore motivo di vanto per una città che non ha stentato a definire “priva di identità”, riferendosi evidentemente al periodo antecedente il suo arrivo a Palazzo di Città prima e in Regione Campania poi: “Stiamo veramente rifacendo da zero una città per quanto riguarda le infrastrutture: non possiamo non essere orgogliosi. Salerno è diventata, in questi anni, un esempio di trasformazione urbana, un esempio di come una città totalmente priva di identità possa crearsi un futuro, non solo di immagine e di identità, ma di lavoro per le generazioni che verranno”. er.no