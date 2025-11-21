De Luca, si rischia di far fallire progetto per America’s Cup

Siamo estremamente preoccupati perché l’approssimazione amministrativa, la superficialità, e l’irresponsabilità con cui si sta andando avanti, rischia di fare fallire un progetto di investimenti davvero importante”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in merito alle osservazioni avanzate dalla Regione Campania sull’America’s Cup. Questa mattina, a margine dell’avvio dei lavori di ristrutturazione e riammodernamento dello Stadio Arechi di SALERNO, il governatore ha spiegato che: “l’America’s Cup, può essere una grande occasione ma bisogna avere grande efficienza amministrativa. Noi abbiamo fatto delle osservazioni già il 4 agosto e abbiamo perso tre mesi e mezzo di tempo che potevano servire per fare una gara ex novo. Invece si è ritenuto di dare ad una associazione di imprese, che aveva partecipato alla gara venti anni fa, lavori che non hanno niente a che vedere con lavori previsti venti anni fa. È una procedura assolutamente irregolare e, per quello che ci riguarda, illegittima. Poi abbiamo osservazioni tecniche. Si realizzano tre moli davanti la spiaggia di Bagnoli, si dice che saranno rimossi ma questa è una stupidaggine. Stiamo andando avanti in maniera approssimativa e con continue forzature amministrative e ad oggi senza la condivisione dell’Anac. Siamo estremamente preoccupati. Questo investimento – conclude De Luca – rischia di fallire per le forzature che si stanno facendo e per l’incapacità amministrativa”.