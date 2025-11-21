Cirielli, valorizzare il ‘Campania sound’ dei giovani

– Un festival della nuova musica napoletana è una delle iniziative lanciate dal candidato del centrodestra alle regionali in Campania, Edmondo Cirielli. “Sappiamo molto bene quanto sia importante avere un mondo di effervescenza culturale fatto di giovani – ha affermato – L’idea che volevo lanciare in maniera particolare è valorizzare il ‘Campania sound’ partendo proprio da questa nuova canzone napoletana di giovani che rappresenta sicuramente un successo straordinario. Oggi all’estero questa musica in slang napoletano sta conquistando i mercati, quindi noi dobbiamo aiutare questi giovani e sostenerli”. Cirielli ha sottolineato la necessità di trasmettere alle giovani generazioni l’amore per la cultura e per il patrimonio culturale, artistico e architettonico della Campania “partendo dalle scuole e dai docenti”.