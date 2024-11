Consiglio Campania approva variazione bilancio di previsione

l Consiglio regionale della Campania ha approvato, a maggioranza, il disegno di legge per la “Variazione al Bilancio di previsione 2024-2026”. Con il disegno di legge, ad iniziativa dell’assessore regionale al Bilancio Ettore Cinque, si effettua una Variazione di Bilancio di circa 28 milioni di euro, che si è resa necessaria a seguito del conseguimento del risparmio di circa 11 milioni di euro in linea capitale per la rinegoziazione dei mutui. Tale risparmio viene reimpiegato a cofinanziamento dei fondi europei. Inoltre, la variazione di Bilancio prende atto delle entrate derivanti dalla distribuzione ai soci, in proporzione delle quote detenute, degli utili di esercizio del Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano e di quelle accertate per l’andamento della riscossione delle imposte regionali, di Irpef ed Irap, per circa 15 milioni di euro. Di queste risorse, 2 milioni di euro vengono destinate alle somme urgenze di Protezione Civile e circa 12 milioni di euro per l’incremento della quota sociale delle prestazioni sociosanitarie per adulti non autosufficienti, disabili, per le prestazioni nelle Rsa, nei centri diurni e residenziali di riabilitazione