De Luca, riunione con Fico? Sono un osservatore esterno

  • Settembre 16, 2025
  • 0
  • 117
  • 1 Min Read
“Ci sarà sicuramente una riunione delle forze di coalizione per discutere del programma”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo a chi gli ha chiesto se avrà un incontro con Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla sua successione. “Per la verità concordammo – ha detto De Luca a margine dell’incontro sul suo libro “La sfida” al Tc Napoli – con Conte la linea che prima si decide il programma e poi i candidati. Poi è andata com’è andata, c’è stata una fuga in avanti, un po’ di propagandismo, ma si vedrà di recuperare e di discutere il programma. Io come presidente sono un osservatore esterno, un collaboratore attivo”.

