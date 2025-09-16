De Luca, riunione con Fico? Sono un osservatore esterno

“Ci sarà sicuramente una riunione delle forze di coalizione per discutere del programma”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo a chi gli ha chiesto se avrà un incontro con Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla sua successione. “Per la verità concordammo – ha detto De Luca a margine dell’incontro sul suo libro “La sfida” al Tc Napoli – con Conte la linea che prima si decide il programma e poi i candidati. Poi è andata com’è andata, c’è stata una fuga in avanti, un po’ di propagandismo, ma si vedrà di recuperare e di discutere il programma. Io come presidente sono un osservatore esterno, un collaboratore attivo”.
