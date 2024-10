De Luca: «Rapporto Agenas da smentire. Passi avanti per la sanità campana»

In occasione dell’inaugurazione del nuovo blocco operatorio all’ospedale di Nocera, il governatore De Luca si è soffermato sugli investimenti già programmati per l’Umberto I e precisato alcuni aspetti dell’ultimo rapporto dell’Agenas, ma non solo. «A breve – spiega il presidente della Regione – partirà un ulteriore investimento di 40 milioni di euro per rifare un’intera palazzina dell’Ospedale di Nocera, che sarà all’avanguardia e messo in sicurezza sismica con questo intervento che prevede anche il rifacimento di tutti i reparti». «Sono diffidente dei vari rapporti che vengono pubblicati – aggiunge De Luca – perchè partono sempre da dati parziali, ad esempio, leggevo ieri delle case di comunità: alla Campania ne risultavano “zero”, ma abbiamo realizzato sessanta COT e siamo all’avanguardia per l’investimento».