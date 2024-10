Istituto Sica, sindaco: “anziani maltrattati vicenda raccapricciante”

“È una storia raccapricciante, non capisco come sia possibile tutto questo”. Così il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, commentando quanto emerso dall’inchiesta della Procura salernitana su casi di maltrattamenti ai danni di anziani in una struttura di assistenza e cura della città. “Il Comune di Salerno è intervenuto pur non avendo competenze per la verità – ha spiegato Napoli – ma i servizi sociali del Comune sono comunque intervenuti per verificare la possibilità di dare una sistemazione agli ospiti che non hanno riferimenti familiari. Lo riteniamo doveroso anche non avendo competenza specifica sulla clinica, ma ci facciamo carico di questa situazione perché i nostri servizi sociali sono particolarmente sensibili a questa tematica”.