De Luca presenta il logo di “A testa alta”

Nel consueto appuntamento social del venerdì, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è presentato con il logo della lista “A testa alta”, che sarà in corsa alle prossime elezioni regionali.

In lista figurano numerosi consiglieri uscenti, mentre durante la diretta è comparsa accanto al simbolo anche la scritta “De Luca”, che – ha precisato – non sarà invece presente sulle liste elettorali ufficiali. L’assessore regionale alla Scuola e alle Politiche giovanili, Lucia Fortini, guida per la circoscrizione di Napoli la lista ‘A testa alta’, legata al presidente della Giunta campania, Vincenzo De Luca. Confermata la pattuglia degli uscenti, con Vittoria Lettieri, Carmine Mocerino, Giovanni Porcelli e Diego Venanzoni. C’e’ anche il consigliere metropolitano Vincenzo Cirillo, cosi’ come Vincenzo Del Prete, il padre del sindaco Pd di Frattamaggiore. Una candidatura, quest’ultima, che ha generato polemiche nei Dem. In campo anche Rossella Casillo, figlia dell’ex deputato Tommaso.