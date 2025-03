De Luca, Pnrr? Grande marchettificio

zIo sono tra quelli che hanno criticato l’impostazione del Pnrr. Questa sarà un’altra occasione perduta per l’Italia. Non esiste un piano di rinascita con settemila stazioni appaltanti. Un piano concepito così si tradurrà inevitabilmente in un grande marchettificio. Settemila stazioni appaltanti e vogliamo far rinascere l’Italia? Spesa pubblica a pioggia su cose che non esistono”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione dell’assemblea di Confindustria SALERNO. “L’Italia dovrebbe puntare ad avere l’autonomia intanto in tre campi strategici – ha spiegato – energetica, informatica e idrica. Non ne parla nessuno ma tra tre, quattro, cinque anni rischiamo di non avere acqua né potabile né per la nostra agricoltura e per i servizi industriali. La prima cosa che avremmo dovuto fare in Italia è concentrare il Pnrr su questi obiettivi del futuro. Invece, se ci andrà bene, avremo un po’ di piazze, piazzette e marciapiedi e il Pnrr rimarrà una grande occasione perduta”.