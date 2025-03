Boccia, ‘reagire ai dazi a livello italiano ed europeo’

“Siamo tutti preoccupati per la questione dei dazi che partono dagli Stati Uniti. Questo ci invita a reagire come italiani e come europei. E su questo si aprirà un grande confronto anche all’interno di Confindustria nazionale”. Così l’ex presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, intervenuto all’assemblea degli imprenditori di SALERNO. Per Boccia “sicuramente ci saranno ripercussioni. Il deficit commerciale della bilancia americana è intorno al 7%, sono costretti a introdurre i dazi. Dobbiamo rafforzare la componente europea. Ricordiamo che l’Europa è il mercato più ricco del mondo ma serve fare un salto dal punto di vista politico, in Europa: perché siamo un gigante economico ma un nano politico”.