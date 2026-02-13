De Luca parla da ‘candidato sindaco’: “Ecco un programma di rilancio per Salerno” - Le Cronache Attualità
  • Febbraio 13, 2026
  • 0
  • 148
  • 2 Min Read
De Luca parla da ‘candidato sindaco’: “Ecco un programma di rilancio per Salerno”

Per la prima volta dallo scioglimento del Consiglio comunale di Salerno, seguito alle dimissioni dell’ex sindaco Enzo NapoliVincenzo De Luca interviene da candidato primo cittadino e, nel corso della consueta diretta del venerdì, indica le priorità per la città.

“Vorrei dedicarmi alla definizione di un programma di investimenti per Salerno e provincia. Sono quattro gli obiettivi: sicurezza, lavoro, ambiente e politiche sociali”, ha spiegato.

Sul fronte sicurezza, De Luca annuncia l’attivazione di un reparto specializzato della polizia municipale contro la micro-criminalità: “Sarà una delle prime decisioni nei prossimi mesi”.

Quanto al lavoro, l’ex governatore punta su un flusso di investimenti straordinario per giovani e imprese, con un piano di interventi diffusi nei quartieri: manutenzione della viabilità, pubblica illuminazione, verde e segnaletica, accanto alle opere di maggiore portata.

Capitolo portualità: De Luca boccia l’ipotesi di una banchina di 270 metri tra Piazza della Libertà e i Canottieri. “Non si farà, c’è una spiaggia da tutelare. Nessuna cementificazione”, ha chiarito.

Sul restyling di Piazza della Concordia, l’ex presidente della Regione richiama il progetto di ampliamento del porto turistico fino al fiume Irno e l’interramento del parcheggio per trasformare l’area in un belvedere turistico, con l’obiettivo di ripristinare legalità e decoro nel sottopiazza.

Spazio anche al turismo, con la prospettiva di nuovi alberghi sul litorale orientale e nel centro cittadino, e alle politiche sociali, con il potenziamento delle Residenze sanitarie assistite.

Infine lo sport: “Occorre rafforzare l’impiantistica nei quartieri. C’è un ritardo nei lavori del nuovo Stadio Arechi, ma il nuovo stadio si farà”.

