Salernitana, Raffaele carica il derby di Cava

L’allenatore della Salernitana 1919, Giuseppe Raffaele, ha presentato la sfida di domani contro la Cavese 1919 al Simonetta Lamberti, sottolineando l’importanza del derby:
“Siamo reduci da un buon risultato e desideriamo dare continuità. Ci teniamo molto alla prossima sfida, è un derby sentito e vogliamo mettere in campo lo stesso atteggiamento e una prestazione di grande livello”.
Il tecnico ha poi fatto il punto sugli infortunati:
-
Ismail Achik è in dubbio e la decisione sul suo utilizzo sarà presa solo domani.
-
Giuseppe Carriero sarà assente a causa di un infortunio muscolare, una perdita importante per la squadra.
-
Eddy Cabianca è stato convocato per riprendere contatto con il clima partita, ma non sarà impiegabile.
Raffaele ha infine evidenziato la difficoltà dell’incontro:
“La Cavese è una squadra dinamica e ben organizzata. Servirà una grande prestazione da parte nostra, sia in termini di sacrificio sia di qualità tecnica”.
La Salernitana si prepara dunque al derby con la determinazione di confermare la buona prova mostrata nell’ultimo match.