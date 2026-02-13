Salernitana, Raffaele carica il derby di Cava

L’allenatore della Salernitana 1919, Giuseppe Raffaele, ha presentato la sfida di domani contro la Cavese 1919 al Simonetta Lamberti, sottolineando l’importanza del derby:

“Siamo reduci da un buon risultato e desideriamo dare continuità. Ci teniamo molto alla prossima sfida, è un derby sentito e vogliamo mettere in campo lo stesso atteggiamento e una prestazione di grande livello”.