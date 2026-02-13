Casi di scabbia all’ospedale di Salerno, l’appello di Polichetti

“Subito interventi per evitare altri contagi” Alcuni casi di scabbia emersi nei reparti dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulle misure adottate per evitare ulteriori contagi. Sulla vicenda è intervenuto Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, chiedendo trasparenza e interventi immediati. «È indispensabile che la direzione dell’ospedale chiarisca cosa è stato fatto e quando», ha dichiarato Polichetti. «Medici, infermieri e operatori hanno il diritto di sapere se sono stati esposti e quali controlli e tutele sono previsti per loro». Secondo Polichetti, la segnalazione arrivata dal sindacato non può essere ignorata: «Il sindacato Fisi ha chiesto informazioni precise su tempi, controlli, pulizia degli ambienti e tutela dei lavoratori. È una richiesta legittima e doverosa, perché la sicurezza in corsia riguarda tutti». Il responsabile nazionale dell’Udc ha sottolineato che in ospedale la prevenzione delle infezioni deve essere una priorità assoluta. «Non possiamo permetterci ritardi o sottovalutazioni. Ogni rischio biologico va affrontato con procedure chiare, personale informato e controlli rigorosi». Infine Polichetti ha chiesto un confronto urgente con la direzione sanitaria e con i responsabili della sicurezza: «Serve un piano di intervento immediato e una comunicazione trasparente verso i lavoratori e i cittadini. La salute pubblica viene prima di tutto»