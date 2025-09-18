De Luca, o il programma è serio o nessun vincolo di coalizione - Le Cronache Attualità
De Luca, o il programma è serio o nessun vincolo di coalizione
Saranno in corso in questi giorni riunioni proprio per definire il programma. Per quello che mi riguarda non è deciso nulla. O il programma è serio, nel senso che porta avanti in maniera decisa le cose in corso impostate, oppure per quello che mi riguarda non c’è nessuno vincolo di coalizione. Il futuro della Campania viene prima delle chiacchiere sulle coalizioni”. Senza mai citare il nome dei candidato del centrosinistra, Roberto Fico, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di quelle che sono le sue priorità per la Campania e i per i suoi cittadini e lo ha fatto a margine dell’inaugurazione della nuova sede salernitana dell’Ance Aies.

