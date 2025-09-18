Saranno in corso in questi giorni riunioni proprio per definire il programma. Per quello che mi riguarda non è deciso nulla. O il programma è serio, nel senso che porta avanti in maniera decisa le cose in corso impostate, oppure per quello che mi riguarda non c’è nessuno vincolo di coalizione. Il futuro della Campania viene prima delle chiacchiere sulle coalizioni”. Senza mai citare il nome dei candidato del centrosinistra, Roberto Fico, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato di quelle che sono le sue priorità per la Campania e i per i suoi cittadini e lo ha fatto a margine dell’inaugurazione della nuova sede salernitana dell’Ance Aies.
Post Recenti
- Innovazione, Carobello (Roborock Italia): “Portiamo esperienza in settore gardening”
- De Luca, o il programma è serio o nessun vincolo di coalizione
- Nastro d’oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
- Malattie rare, Aisla: monumenti illuminati di verde per Giornata nazionale Sla
- Fedez contro Sinner, consigliere Bolzano presenta esposto in procura su brano
Categorie
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco