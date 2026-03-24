De Luca, non esiste potere privo di responsabilita

“Noi dobbiamo trovare un punto di equilibrio perche’, in un Paese democratico, non puo’ esistere un potere privo di responsabilita’. Questo e’ un principio assoluto, ma dobbiamo capire, ovviamente, che la funzione del magistrato e’ particolare, se no non ha senso avere l’autogoverno della magistratura”. A dirlo, all’indomani dell’esito del referendum, e’ l’ex presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo alla presentazione del libro ‘Quando Salerno era socialista’ di Gaetano Amatruda. “E’ chiaro – riprende De Luca – che se il magistrato deve avere paura quando fa la sentenza… Provate a immaginare i magistrati in una zona di camorra o di mafia. Non fara’ le sentenze. Ma questo non puo’ significare che chi compie errori gravi debba proseguire nella sua attivita’ di magistrato giudicante. Allora la sanzione, in questo senso, e’ essenziale. Non ci puo’ essere nessuna immunita’ per nessuno da questo punto di vista”. Inoltre, per De Luca, che adesso e’ pronto a candidarsi a sindaco di Salerno, “c’e’ un tema che non e’ stato risolto”, cioe’ “il rapporto con la liberta’ degli esseri umani”. “La vergogna della carcerazione preventiva in questo Paese continua”, scandisce l’ex ‘governatore’, rimarcando che “il valore piu’ alto in una democrazia e’ la liberta’ di un essere umano. La liberta’ di un uomo tu la tocchi per ragioni straordinariamente gravi, per un sospetto di camorra, di violenza, di terrorismo, a volte per ipotesi di reato amministrativo. Ipotesi, prima ancora di un pronunciamento in primo grado. C’e’ gente che viene sbattuta in galera e, sostanzialmente, uccisa nella sua vita, nel suo lavoro, nella sua famiglia”. “Questo tema rimane aperto e la responsabilita’ della sinistra e’ di non aver detto una parola, di non aver fatto un gesto per risolvere questo problema. Questo problema rimane aperto e va affrontato”, conclude De Luca.