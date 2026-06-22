De Luca, 'mi sembra di stare qui da venti anni e non due settimane' - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Pierro: 7 amministratori salernitani passano con Vannacci
De Luca, ‘mi sembra di stare qui da venti anni e non due settimane’
Celso: Olivicoltura cilentana al riparo dal caporalato
Infratech: La sabbia usata è stata approvata dal Comune di Salerno
Salerno

De Luca, ‘mi sembra di stare qui da venti anni e non due settimane’

  • Giugno 22, 2026
  • 0
  • 164
  • 2 Min Read
De Luca, ‘mi sembra di stare qui da venti anni e non due settimane’

“Ho la sensazione di stare qui da venti anni e invece sono solo due settimane”: così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ai cittadini che lo attendevano questa mattina per la riapertura dell’ascensore in via Velia, ha spiegato il lavoro che sta portando avanti in città che, ha detto, gli farebbe sembrare di essere tornato da molto più tempo rispetto a queste poche settimane effettive. “Stiamo facendo 300 interventi – ha ribadito De Luca ai giornalisti presenti – mi sono ricordato io stesso che sono arrivato qui da due settimane, non di più. Con i i nostri concittadini, ormai, è cresciuta a tal punto la domanda, ma vorrei cogliere l’occasione per ricordare che io sto qui da due settimane. Comunque, come ci siamo impegnati a fare per San Matteo, cambieremo la faccia della città”. Intanto, da quest’oggi è attivo l’ascensore di via Velia. L’impianto che collega via Velia con Piazza Principe Amedeo ed il quartiere Mutilati è stato interessato da lavori di sostituzione e ristrutturazione del vano. “Questo, per la verità, – ha ribadito il primo cittadino – non è un piccolo intervento perché c’è stata la sostituzione completa del sistema degli ascensori. Abbiamo collocato la videosorveglianza, quindi c’è un controllo anche a distanza, è stato fatto un lavoro anche di arredo interno ed esterno e c’è un percorso per disabili. Si tratta di un intervento importante, soprattutto per le persone anziane, per i disabili. È uno dei tanti interventi che stiamo realizzando per recuperare servizi, ma anche dignità urbana. Uno degli obiettivi che ci siamo posti, infatti, è proprio quello recuperare la dignità urbana e la sicurezza per i nostri concittadini. È un lavoro complicato perché, dopo anni di sbracamento, far imporre di nuovo le regole della buona educazione, diventa sempre complicato. Un po’ di pazienza, abbiamo appena cominciato”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017