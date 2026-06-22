De Luca, ‘mi sembra di stare qui da venti anni e non due settimane’

“Ho la sensazione di stare qui da venti anni e invece sono solo due settimane”: così il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ai cittadini che lo attendevano questa mattina per la riapertura dell’ascensore in via Velia, ha spiegato il lavoro che sta portando avanti in città che, ha detto, gli farebbe sembrare di essere tornato da molto più tempo rispetto a queste poche settimane effettive. “Stiamo facendo 300 interventi – ha ribadito De Luca ai giornalisti presenti – mi sono ricordato io stesso che sono arrivato qui da due settimane, non di più. Con i i nostri concittadini, ormai, è cresciuta a tal punto la domanda, ma vorrei cogliere l’occasione per ricordare che io sto qui da due settimane. Comunque, come ci siamo impegnati a fare per San Matteo, cambieremo la faccia della città”. Intanto, da quest’oggi è attivo l’ascensore di via Velia. L’impianto che collega via Velia con Piazza Principe Amedeo ed il quartiere Mutilati è stato interessato da lavori di sostituzione e ristrutturazione del vano. “Questo, per la verità, – ha ribadito il primo cittadino – non è un piccolo intervento perché c’è stata la sostituzione completa del sistema degli ascensori. Abbiamo collocato la videosorveglianza, quindi c’è un controllo anche a distanza, è stato fatto un lavoro anche di arredo interno ed esterno e c’è un percorso per disabili. Si tratta di un intervento importante, soprattutto per le persone anziane, per i disabili. È uno dei tanti interventi che stiamo realizzando per recuperare servizi, ma anche dignità urbana. Uno degli obiettivi che ci siamo posti, infatti, è proprio quello recuperare la dignità urbana e la sicurezza per i nostri concittadini. È un lavoro complicato perché, dopo anni di sbracamento, far imporre di nuovo le regole della buona educazione, diventa sempre complicato. Un po’ di pazienza, abbiamo appena cominciato”.