De Luca lancia Parente: “Una candidatura autorevole”

La candidatura alla presidenza della Provincia di Salerno di Geppino Parente, sindaco di Bellosguardo, “è assolutamente autorevole”. Lo ha sottolineato il segretario regionale del Partito Democratico in Campania, il deputato Piero De Luca, in un incontro con la stampa in vista del voto del 4 maggio, quando si sfideranno Parente per il centrosinistra e Pasquale Aliberti, primo cittadino di Scafati. “Siamo molto soddisfatti – ha detto il parlamentare dem – del lavoro politico che è stato fatto all’interno del Pd e insieme a tutte le forze di centrosinistra, la coalizione progressista che ringrazio per la responsabilità e la serietà che hanno dimostrato accogliendo questa indicazione del Partito democratico”.Per il deputato dem si tratta di “una candidatura radicata che avrà l’obiettivo di continuare a portare avanti gli importanti progetti di investimento che sono in corso in provincia di Salerno. Ci sono circa 60 milioni di euro di interventi finanziati attraverso il Pnrr nell’edilizia scolastica, interventi legati alla riqualificazione energetica, all’adeguamento antisismico, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di tantissimi plessi scolastici ed e’ questa una priorita’ assoluta per quanto ci riguarda come forze politiche di centrosinistra. Poi, – ha proseguito – ci sono circa 300 milioni di investimento in atto legati alle infrastrutture viarie della mobilità, parte delle quali sono legate all’aeroporto, altre al masterplan Sud e toccano, per esempio, la biblioteca provinciale di Salerno, la pista ciclabile della litoranea, l’area archeologica di Fratte, così come tanti interventi su Aversana, Pisciottana, Fondovalle Calore e altri interventi quadro per le manutenzioni straordinarie e ordinarie in provincia di Salerno”.”Insomma, – ha detto De Luca – un quadro di interventi importante, che si lega in particolare, allo sviluppo dell’infrastruttura dell’aeroporto, cui saranno anche collegati alcuni investimenti legati all’intermodalita’, per esempio da alcuni moli che dovranno essere costruiti e realizzati in prossimita’ della stessa infrastruttura aeroportuale”. Oltre al segretario provinciale del Pd di Salerno, Giovanni Coscia, presente nella sede del Partito Democratico anche il candidato presidente della Provincia, Geppino Parente, il quale ha ricordato che “veniamo da una situazione di grandi investimenti sulle infrastrutture, sull’edilizia scolastica, tenendo conto anche degli investimenti dei Comuni. Credo – ha aggiunto- che il compito che avremo, come area vasta, se vogliamo essere effettivamente esserlo, e’ quello di portare tutto a sistema su viabilità, trasporti, ambiente”.