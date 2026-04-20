Salvezza Cavese, la gioia di Servalli

Con la vittoria corsara a Benevento ed il pareggio a Siracusa, ad una gara dal termine da giocare domenica prossima alle 18 con il Cosenza al Simonetta Lamberti, gli Aquilotti e la Città intera festeggiano l’obbiettivo raggiunto: la permanenza in Serie C.

“Congratulazioni alla Cavese 1919 per aver centrato l’importante obiettivo della permanenza in Serie C – afferma il Sindaco di Cava de’Tirreni Vincenzo Servalli – Un plauso speciale va al Presidente Alessandro Lamberti, per la sua visione, la solidità del progetto sportivo e la passione con cui sta guidando il club, mantenendo alto il nome della nostra città nel panorama calcistico nazionale; alla Società e allo Staff Tecnico, per il lavoro incessante, la professionalità e la resilienza dimostrata nei momenti cruciali della stagione; alla Squadra, per l’impegno profuso in campo e per aver onorato la maglia blufoncé fino all’ultimo respiro, lottando per difendere la categoria”.

“La Serie C – prosegue il primo cittadino – rappresenta per Cava de’ Tirreni un patrimonio non solo sportivo, ma anche sociale e una storia ultracentenaria da onorare e difendere. Un pensiero finale va alla curva e a tutti i tifosi, per il calore e l’attaccamento viscerale che sono stati, ancora una volta, l’uomo in più in campo. Domenica prossima faremo una bella festa tutti insieme”.