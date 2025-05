De Luca, in Italia valgono più i ciucci di chi lavora bene

“Nella politica si parla e si discute su due o tre mandati, ma ricordo che qui in Italia con due mandati possiamo solo mandare le carte avanti e indietro con i ministeri, a sbattere nella burocrazia dura”. Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca dal palco nel corso di Industria Felix, evento itinerante per le imprese, con centinaia di imprenditori campani che vengono oggi premiati. “In Italia – ha detto De Luca – se lavorate bene e fate i risultati siete condannati a morte, funziona di più se sei ciuccio, in quel caso fai più carriera. Basta guardare in faccia chi ha responsabilità di governo nazionale, cosa hanno fatto? Nella vita hanno fatto solo i portaborse e creato una rete di loro contatti”. De Luca ha ricordato che “oggi la Regione Campania è in grande accelerazione dei pagamenti dei beni acquistati, in particolare su farmaci e dispositivi medici paghiamo a 17 giorni, non servono più le società di recupero crediti che esistono altrove. E su cose come queste non c’è lo spirito santo come per l’elezione del Papa, c’è il lavoro e l’impegno concreto per cambiare la realtà. Chi fa politica oggi passa le giornate a fare pubbliche relazioni, non fa come me che penso al dovere. Invece loro pensano solo alla carriera”.